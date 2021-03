Atalanta in continuità: la strategia per blindare Gasperini (Di venerdì 26 marzo 2021) Il quotidiano Il Giorno anticipa la strategia in casa Atalanta: Gasperini intoccabile, è blindato fino al 2023 e in estate il suo contratto verrà allungato fino al 2024 Tentazione Juventus per Gian Piero Gasperini? Anche se fosse, l’Atalanta lo ha blindato fino al 2023, per cui nessun eventuale matrimonio bianconero si potrebbe fare. Non per i prossimi due anni. Lo scrive il quotidiano lombardo Il Giorno mettendo a fuoco la situazione del tecnico di Grugliasco. Torinese, un lungo doppio passato in bianconero: dieci anni da giocatore delle giovanili, altri nove da tecnico delle giovanili per due identiche scalate dai Pulcini alla Primavera senza mai approdare in prima squadra. Gasperini ha una storia e una militanza juventina e da due anni viene inserito in quella ristretta rosa ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Il quotidiano Il Giorno anticipa lain casaintoccabile, è blindato fino al 2023 e in estate il suo contratto verrà allungato fino al 2024 Tentazione Juventus per Gian Piero? Anche se fosse, l’lo ha blindato fino al 2023, per cui nessun eventuale matrimonio bianconero si potrebbe fare. Non per i prossimi due anni. Lo scrive il quotidiano lombardo Il Giorno mettendo a fuoco la situazione del tecnico di Grugliasco. Torinese, un lungo doppio passato in bianconero: dieci anni da giocatore delle giovanili, altri nove da tecnico delle giovanili per due identiche scalate dai Pulcini alla Primavera senza mai approdare in prima squadra.ha una storia e una militanza juventina e da due anni viene inserito in quella ristretta rosa ...

Advertising

stega751 : @scaribel @EdoardoMecca1 Il Milan ha più continuità di noi e anche la stessa Atalanta.. - FabrizioCossu : @FMagliaro @OfficialASRoma @PFonsecaCoach Nonostante credo che Fonseca abbia dei limiti e che non sappia leggere le… - Dalla_SerieA : Lazio, da jolly a goleador: Marusic rilancia la corsa Champions - - Carmine19941 : @TizianoMulier10 @PinoVaccaro77 @eleonora_trotta Sull'atalanta sono d'accordo,non come organico,ma come gioco e con… - TizianoMulier10 : @Gio15706187 @PinoVaccaro77 @mascio82 @eleonora_trotta Salvo rimangiarmi tutto, quando il Gosens di turno diventa G… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta continuità Atalanta in continuità: la strategia per blindare Gasperini Ecco la strategia in casa Atalanta: Gasperini intoccabile, è blindato fino al 2023 e in estate il suo contratto verrà allungato fino al ...

Tra Caldara, Gollini e il Chelsea su Zapata: l'Atalanta verso un'estate calda Sarà un'estate di rivoluzione in casa Atalanta? L'interrogativo è d'obbligo perché l'unico punto saldo, in questo momento, è Gian Piero ... dopo tanti anni di continuità. Il primo fronte aperto è quello ...

Serie A, Crotone-Atalanta: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli Ecco la strategia in casa: Gasperini intoccabile, è blindato fino al 2023 e in estate il suo contratto verrà allungato fino al ...Sarà un'estate di rivoluzione in casa? L'interrogativo è d'obbligo perché l'unico punto saldo, in questo momento, è Gian Piero ... dopo tanti anni di. Il primo fronte aperto è quello ...