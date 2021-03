Amici 20, viene eliminato ma non si arrende: “Ho troppe cose da dire” (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo l’eliminazione ad Amici 20 un ex allievo non è ancora pronto ad arrendersi, a detta sua troppe sono le cose che ha da comunicare, di chi si tratta Ex… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo l’eliminazione ad20 un ex allievo non è ancora pronto adrsi, a detta suasono leche ha da comunicare, di chi si tratta Ex… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

teatrolafenice : ?? «Ai veri poeti il primo verso viene regalato da Dio, mentre tutto il resto è dura fatica dell’uomo» (Rainer Mari… - amicixtweet : RT @morethanthizayn: alessandro sta sprecando il suo tempo, un ballerino così ad amici non serve a nulla se non viene valorizzato. averlo c… - hoilprotettoco1 : RT @morethanthizayn: alessandro sta sprecando il suo tempo, un ballerino così ad amici non serve a nulla se non viene valorizzato. averlo c… - Maxx_Maxx77 : @TardinoAnnalisa Si guardi, io, i miei amici e conoscenti vari non parliamo d'altro da mesi, lei ha capito tutto ??… - aigr0iG : Leggendo i vari spoiler e tutto mi viene semplicemente da dire che quando ci sono rosa o Martina si cambia canale.… -