Akash Kumar | Zorzi risponde | “Messaggiavamo fino a ieri e ora mi attacchi?”

Dopo avere lasciato L'Isola, Akash Kumar non ha più avuto peli sulla lingua, e sui social ha iniziato a sparare a zero a destra e a manca. Ha attaccato apertamente Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, che avevano parlato di chirurgia estetica e dei suoi ritocchi. Per loro Akash ha avuto in serbo parole estremamente taglienti, che sono rimbombate come un'esplosione dal suo profilo Instagram, adesso reso privato. Akash ha detto: "Voi sembrate il circo Orfei e siete di plastica, perché parlate a me di ritocchini?". Poi avrebbe ribadito come lui abbia un "mondo che lo aspetta là fuori", tornando nuovamente a evidenziare come L'Isola sia un programma trash, cosa che peraltro aveva già detto subito dopo aver partecipato a Ballando con le stelle. Ma Tommaso Zorzi a questo gioco al ...

