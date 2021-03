A Suez tempi lunghi per rimuovere la maxi - nave. Ora si pensa a nuove rotte

(Di venerdì 26 marzo 2021) Per il quarto giorno consecutivo resta ancora bloccato il canale di. Nelle ultime ore otto rimorchiatori sono impegnati senza successo per disincagliare laportacontainer "Evergreen". Le ...

- Per il quarto giorno consecutivo resta ancora bloccato il canale di. Nelle ultime ore otto rimorchiatori sono impegnati senza successo per disincagliare la nave portacontainer "Evergreen". Le ...... portavoce del porto di Rotterdam, non è ottimista: ' Se anche la situazione si sbloccasse in... ' Dal Canale dipassano ogni mese 1.550 navi, una media di 50 al giorno. Il totale nel 2020, l'...Il passaggio, dove transitano quasi 19mila navi l'anno pari al 12% del commercio mondiale, è bloccato da giorni dopo che la porta-container Ever Given si è spiaggiata su un lato a causa di una tempest ...A causa di una grossa nave container rimasta bloccata nel canale di Suez, il prezzo della benzina sta salendo alle stelle. Quali possibili scenari ...