Yakuza 6 | The Song of Life disponibile su Xbox One | Xbox Game Pass | Steam e Windows 10

Sega e Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato che Yakuza 6: The Song of Life è disponibile oggi su Xbox One, Xbox Game Pass, Steam e Windows 10. Yakuza 6 è il capitolo conclusivo della saga del leggendario membro della Yakuza Kazuma Kiryu, e si affianca alla Yakuza Remastered Collection, arrivata recentemente sulle stesse piattaforme. Questo significa che adesso la storia di Kiryu è giocabile dall'inizio alla fine su PlayStation 4, Xbox e PC. Yakuza 6: The Song of Life è un brawler dai ritmi frenetici che segue le vicende dell'oramai maturo Kazuma Kiryu.

