Vaccino Covid, inviate task force in Molise e Basilicata (Di giovedì 25 marzo 2021) inviate le squadre per le vaccinazioni anti-Covid a domicilio nei luoghi difficili da raggiungere di Molise e Basilicata. Il commissario all'emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, ha disposto l'invio di alcuni team, composti da un medico e due infermieri, per i vaccini a domicilio. Le équipe mediche saranno utilizzate per vaccinare a domicilio nei posti più difficili da raggiungere, sempre seguendo i target prioritari fissati dal ministero della Salute. Si tratta di assetti dell'Esercito nel quadro dell'operazione Eos.

