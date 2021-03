Un’idea per la testa: come fare la piega con le onde (Di giovedì 25 marzo 2021) Proprio di recente hanno dominato il tappeto rosso dei Golden Globe nella loro versione più romantica. Sinuose, morbide e soffici hanno impreziosito le chiome delle dive protagoniste donando loro una allure da vecchia Hollywood. Del resto, la piega mossa, data da onde naturali e bouncy alla Kate è un vero passe-partout, ideale per gli eventi più glam, ma anche per la vita di tutti giorni. Leggi su vanityfair (Di giovedì 25 marzo 2021) Proprio di recente hanno dominato il tappeto rosso dei Golden Globe nella loro versione più romantica. Sinuose, morbide e soffici hanno impreziosito le chiome delle dive protagoniste donando loro una allure da vecchia Hollywood. Del resto, la piega mossa, data da onde naturali e bouncy alla Kate è un vero passe-partout, ideale per gli eventi più glam, ma anche per la vita di tutti giorni.

Advertising

NicolaPorro : Giochi di potere e interessi economici: un'idea del perché le chiusure, in Italia, non dureranno poco... ?? - astro_luca : Sei il prossimo Fellini o la prossima Werthmüller dell’esplorazione spaziale? #ESANewWorld ti sta cercando: invia l… - capuanogio : Ciao Robertino @duppli , di seguito ti metto il podcast della trasmissione che magari ti puoi fare un'idea tua. Per… - Zez71sx : RT @MilkoSichinolfi: Siete andati a pescare due mostri di efficienza ed abilità manageriale come la Moratti e Bertolaso per produrre questi… - Jaki1811 : Non c'è una regola o una legge per seguire un idolo... La tua idea non DEVE esser anche la mia... Soprattutto certe… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’idea per Per ridurre le sigarette, le abbino alle «e-cig»: è una strategia vincente? Corriere della Sera