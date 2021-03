Un algoritmo (non) ci seppellirà: cosa c’è dietro ai nuovi scioperi dell’era digitale (Di giovedì 25 marzo 2021) Un omino che continua ad avvitare bulloni mentre viene inghiottito dalla catena di montaggio a cui sta lavorando, fino a diventare, esso stesso, parte di un ingranaggio. È la scena più famosa di “Tempi Moderni” film del 1936 di Charlie Chaplin, breviario visivo per capire cos’è stato il fordismo per milioni di lavoratori in tutto il mondo. Uno spazio basato su gesti spesso ripetitivi e una rigida gerarchia, sull’uomo che diventa una protesi della macchina, sull’ottimizzazione forsennata di tempi e prestazioni in un luogo che diventa il simbolo dei conflitti di classe e della produzione di ricchezza: la fabbrica. Quando tutto questo veniva raccontato, ed elaborato, il mondo era ancora analogico. Le informazioni impiegavano giorni per viaggiare da un Continente all’altro, le borse erano ancora luoghi fisici, i canali televisivi o radiofonici erano ancora pochi e prevalentemente pubblici. ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 25 marzo 2021) Un omino che continua ad avvitare bulloni mentre viene inghiottito dalla catena di montaggio a cui sta lavorando, fino a diventare, esso stesso, parte di un ingranaggio. È la scena più famosa di “Tempi Moderni” film del 1936 di Charlie Chaplin, breviario visivo per capire cos’è stato il fordismo per milioni di lavoratori in tutto il mondo. Uno spazio basato su gesti spesso ripetitivi e una rigida gerarchia, sull’uomo che diventa una protesi della macchina, sull’ottimizzazione forsennata di tempi e prestazioni in un luogo che diventa il simbolo dei conflitti di classe e della produzione di ricchezza: la fabbrica. Quando tutto questo veniva raccontato, ed elaborato, il mondo era ancora analogico. Le informazioni impiegavano giorni per viaggiare da un Continente all’altro, le borse erano ancora luoghi fisici, i canali televisivi o radiofonici erano ancora pochi e prevalentemente pubblici. ...

Advertising

infocamere : L'#algoritmo positivo ??? 'Non per forza l'#intelligenzaartificiale deve promuovere le discriminazioni'… - MicK_ele : @Happy4Trigger Sì immagino, ma anche se riduco la pop come dici, tutto sommato non cambia moltissimo. La Calabria h… - giornalettismo : Lo #ScioperoAmazon ha scoperchiato un vaso di Pandora il cui contenuto non potrà essere ignorato dalle grandi azien… - pat7331 : @MarcelloLyotard Concordo. Ci vogliono i dati che ancora il ministero non ha fornito. Se si valutassero le cartelle… - Lellasilvi : @tomasomontanari Ma chi ci crede all'algoritmo. Caro professore ti sei fatto un sacco di nemici. Ma essere bloccato… -