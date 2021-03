Primo punto per Letta sulle capogruppo donne: i senatori dem scelgono Simona Malpezzi (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo il passo indietro di Andrea Marcucci, l’assemblea dei senatori del Partito Democratico ha eletto all’unanimità la senatrice Simona Malpezzi quale nuovo capogruppo dem a Palazzo Madama. Soddisfazione per il segretario Enrico Letta, che ha ringraziato l’ex presidente dei senatori Pd per essersi fatto da parte e ha augurato «buon lavoro» alla neo-capogruppo al Senato. La candidatura della senatrice per l’incarico al Senato è arrivata proprio da Marcucci stesso (entrambi provengono dall’area di Base riformista, ndr), dopo alcuni giorni di battibecco interno ai dem. March 25, 2021 Marcucci ha spiegato il proprio tentennamento nel lasciare l’incarico di capogruppo al Senato per far spazio a una donna, così come richiesto dal segretario ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo il passo indietro di Andrea Marcucci, l’assemblea deidel Partito Democratico ha eletto all’unanimità la senatricequale nuovodem a Palazzo Madama. Soddisfazione per il segretario Enrico, che ha ringraziato l’ex presidente deiPd per essersi fatto da parte e ha augurato «buon lavoro» alla neo-al Senato. La candidatura della senatrice per l’incarico al Senato è arrivata proprio da Marcucci stesso (entrambi provengono dall’area di Base riformista, ndr), dopo alcuni giorni di battibecco interno ai dem. March 25, 2021 Marcucci ha spiegato il proprio tentennamento nel lasciare l’incarico dial Senato per far spazio a una donna, così come richiesto dal segretario ...

