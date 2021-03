Polemica dopo la testimonianza di un migrante in classe: il vescovo difende prof e scuola (Di giovedì 25 marzo 2021) Pavia, 25 marzo 2021 " dopo il post che il senatore Gian Marco Centinaio ha pubblicato sulla sua pagina Facebook sull'iniziativa di don Marco Labate , sacerdote e docente di religione all'istituto ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 25 marzo 2021) Pavia, 25 marzo 2021 "il post che il senatore Gian Marco Centinaio ha pubblicato sulla sua pagina Facebook sull'iniziativa di don Marco Labate , sacerdote e docente di religione all'istituto ...

Advertising

iltirreno : Sostiene di essersi registrato come 'badante' di genitori fragili, ma la procedura seguita non è quella che avviene… - tuttastrategia : comunque dopo tutti questi mesi io ancora non ho il follow di @SimoGianlorenzi, non ho mai fatto polemica giuro! - cioeiobooh : RT @bbianconeraa: -entro su twitter dopo ore che non ci sono stata -leggo che c’è ancora polemica -esco. ci sentiamo stasera per l’isola p… - DaddariosWho : RT @ohsoalexx: ogni volta che valsecchi parla, si scatena una polemica. FORSE (dopo aver difeso un abuso incolpando la vittima e dopo uscit… - bruadarach__ : RT @ohsoalexx: ogni volta che valsecchi parla, si scatena una polemica. FORSE (dopo aver difeso un abuso incolpando la vittima e dopo uscit… -