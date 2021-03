Per il dirt track di Bristol Goodyear prepara le “scarpe” giuste (Di giovedì 25 marzo 2021) La NASCAR ritorna al passato, convertendo il mezzo miglio di Bristol in un dirt track. Il piccolo ovale del Tennessee riporta le maxi berline della Cup Series sullo sterrato per la prima volta dal 1970. Un ritorno all’antico, che richiede delle scarpe…vintage. La Goodyear, fornitore unico della serie, introdurrà per l’occasione degli pneumatici ad hoc, con una carcassa a tele incrociate anziché radiali, come avviene sulle gare su asfalto. Anche in questo si torna all’antico: l’ultima volta che sono state impiegate coperture di questa fattura fu nel 1989, quando sempre la Goodyear le abbandonò per puntare sulla costruzione radiale. Andiamo a scoprire queste nuove “calzature”. Come sono fatte le gomme per il Bristol dirt track? In ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021) La NASCAR ritorna al passato, convertendo il mezzo miglio diin un. Il piccolo ovale del Tennessee riporta le maxi berline della Cup Series sullo sterrato per la prima volta dal 1970. Un ritorno all’antico, che richiede delle…vintage. La, fornitore unico della serie, introdurrà per l’occasione degli pneumatici ad hoc, con una carcassa a tele incrociate anziché radiali, come avviene sulle gare su asfalto. Anche in questo si torna all’antico: l’ultima volta che sono state impiegate coperture di questa fattura fu nel 1989, quando sempre lale abbandonò per puntare sulla costruzione radiale. Andiamo a scoprire queste nuove “calzature”. Come sono fatte le gomme per il? In ...

