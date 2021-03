Padova, seconda laurea per Sammy Basso: dottore in Molecular Biology (Di giovedì 25 marzo 2021) seconda laurea in tre anni per Sammy Basso . Il 25enne affetto da progeria e testimonial per questa rara sindrome 'dell'invecchiamento precoce', ha concluso il suo percorso universitario a Padova ed è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 marzo 2021)in tre anni per. Il 25enne affetto da progeria e testimonial per questa rara sindrome 'dell'invecchiamento precoce', ha concluso il suo percorso universitario aed è ...

