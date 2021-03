Outriders | molto più di uno sparatutto

Leggi su windowsinsiders

(Di giovedì 25 marzo 2021) Scopriamo assieme! il nuovo titolo di People Can Fly pubblicato da Square Enix si candida appieno come uno tra i più appassionanti del 2021!: Scheda di gioco People Can Fly:a volontà Chi non conosce People Can Fly non ha mai giocato agli. La casa videoludica polacca è infatti una tra le più innovative case produttrici del genere. Tra le sue opere si annoverano prodotti di qualità come Bulletstorm o Painkiller. People Can Fly vanta di collaborazioni importanti, che l’hanno portata recentemente a espandersi. Tra queste si contano numerose produzioni con Epic Games, tra cui Fortnite, e il primo prodotto in collaborazione con Square Enix:. Insomma, la piccola casa videoludica (nata nei primi anni 2000) preannuncia di fronte a sé un futuro davvero ...