Niente bonus del 110% per gli enti pubblici? Pavia non ci sta (Di giovedì 25 marzo 2021) Pavia, 25 marzo 2021 " Parte da palazzo Mezzabarba una richiesta rivolta Roma che potrebbe essere utile a tutti i Comuni italiani: poter usufruire del bonus del 110 per cento per ristrutturare il ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 25 marzo 2021), 25 marzo 2021 " Parte da palazzo Mezzabarba una richiesta rivolta Roma che potrebbe essere utile a tutti i Comuni italiani: poter usufruire deldel 110 per cento per ristrutturare il ...

Avevo trovato i fondi, anche consistenti per effettuare alcuni lavori pensando di poter beneficiare del bonus. Invece i Comuni non possono usufruire di un'agevolazione come il bonus del 110 per cento ...

Baby sitter, cresce la domanda ma pure i costi: come cambia il listino prezzi
Niente di strano se ci si pensa: con le scuole chiuse e molti lavoratori impossibilitati allo ... E allora, al netto dei congedi, del bonus baby sitter delle altre misure di sostegno pensate dal governo,...

