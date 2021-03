Nedved jr: 'Materazzi? Si accontenta di un trofeo ogni 10 anni' (Di giovedì 25 marzo 2021) Il mio pensiero sulle parole di Materazzi ? Rispondo una volta per tutte alla domanda: sinceramente non mi sento particolarmente toccato dalle parole di Marco, ma per il semplice motivo che, mentre ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 25 marzo 2021) Il mio pensiero sulle parole di? Rispondo una volta per tutte alla domanda: sinceramente non mi sento particolarmente toccato dalle parole di Marco, ma per il semplice motivo che, mentre ...

Advertising

capuanogio : La faida #Nedved #Materazzi, con tutti gli allegati compresi gli schieramenti pro e contro, ce la potevamo risparmi… - Gazzetta_it : #Materazzi punge #Nedved: “I miei figli hanno visto vincere Champions e Mondiale” - TuttoMercatoWeb : Nedved junior risponde a Materazzi: 'C'è chi si accontenta di un trofeo e chi ha ancora fame...' - bobbearr : RT @GianniJ08: Discutere con #Materazzi è come lavare la testa all'asino... Tanto lui 'capirà' solo quello che gli fa comodo... Meglio n… - plgcorea : RT @massimozampini: @FBiasin Non è Juve-Inter: Nedved in un'intervista sulla Juve ricorda i successi di questi anni, l'altro risponde punze… -