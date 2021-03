‘Ndrangheta, maxi operazione della Polizia: 17 arresti a Gioia Tauro (Di giovedì 25 marzo 2021) Una maxi operazione della Polizia di Stato, denominata Joy’s Seaside, ha portato all’arresto di 17 persone appartenenti alla ‘Ndrangheta La Polizia di Stato ha arrestato a Gioia Tauro, in Calabria, 17 persone appartenenti alla ‘Ndrangheta. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione a delinquere per il narcotraffico internazionale di stupefacenti, concorso in detenzione, vendita L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Unadi Stato, denominata Joy’s Seaside, ha portato all’arresto di 17 persone appartenenti allaLadi Stato ha arrestato a, in Calabria, 17 persone appartenenti alla. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione a delinquere per il narcotraffico internazionale di stupefacenti, concorso in detenzione, vendita L'articolo proviene da Inews.it.

