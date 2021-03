Ma davvero Dante è contemporaneo?

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 25 marzo 2021) Le celebrazioni per i 700 anni dalla morte diAlighieri stanno producendo iniziative di ogni tipo: mostre (dall’installazione di Penone in Piazza della Signoria Firenze all’omaggio dell’illustratore inglese Tom Phillips) allestito a Palazzo Blu di Pisa e concerti, letture diffuse in streaming e pubblicazioni per bambini (l’activity book Mostri dipubblicato da Salani o il Paperdella Walt Disney)… perfino gelati in edizione speciale! Dunqueeterno, ma soprattutto nostro. Qualche dubbio potrebbe farlo sorgere. Questa storia per cui tutti, in qualsiasi epoca siano vissuti, meritano l’appellativo difa riflettere: si tratta di un claim o di qualcosa di realmente fondato? In una recente mostra tenutasi al Mart di Rovereto il critico ...