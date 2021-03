Libro di testo per le superiori al centro di una polemica: “La pratica omosessuale è scelta illecita e condannabile” (Di giovedì 25 marzo 2021) Mentre certi politici di destra si affannano a vomitare assurdità sull’ideologia gender che vorrebbe entrare nelle scuole per far travestire i bambini o farli diventare tutti gay e transessuali, proprio tra i banchi di scuola circolano libri che trattano il tema dell’orientamento sessuale in modo davvero “particolare”. Ieri i Papà per scelta’ (che da anni diffondono cultura sull’omogenitorialità) hanno riportato alcune frasi a dir poco discutibili presenti in un testo scolastico. Il Libro in questione è “Coraggio Andiamo” del 2014 e aggiornato nel 2018 (sì, avete letto bene 2018 e non 1918) e gli autori sono Claudio Cristiani e Marco Motto. “La pratica omosessuale che quasi sempre dipende da un orientamento omosessuale (ma a volte è anche il risultato di una scelta o ... Leggi su biccy (Di giovedì 25 marzo 2021) Mentre certi politici di destra si affannano a vomitare assurdità sull’ideologia gender che vorrebbe entrare nelle scuole per far travestire i bambini o farli diventare tutti gay e transessuali, proprio tra i banchi di scuola circolano libri che trattano il tema dell’orientamento sessuale in modo davvero “particolare”. Ieri i Papà per’ (che da anni diffondono cultura sull’omogenitorialità) hanno riportato alcune frasi a dir poco discutibili presenti in unscolastico. Ilin questione è “Coraggio Andiamo” del 2014 e aggiornato nel 2018 (sì, avete letto bene 2018 e non 1918) e gli autori sono Claudio Cristiani e Marco Motto. “Lache quasi sempre dipende da un orientamento(ma a volte è anche il risultato di unao ...

