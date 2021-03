Libia, ?Di Maio con Maas e Le Drian a Tripoli: "Si ritirino mercenari e forze straniere" (Di giovedì 25 marzo 2021) Il ministro degli Esteri con i colleghi tedesco e francese: "Ci auguriamo che il governo possa ora concentrarsi su alcuni obiettivi prioritari, a partire dall'organizzazione delle elezioni il 24 dicembre prossimo" Leggi su rainews (Di giovedì 25 marzo 2021) Il ministro degli Esteri con i colleghi tedesco e francese: "Ci auguriamo che il governo possa ora concentrarsi su alcuni obiettivi prioritari, a partire dall'organizzazione delle elezioni il 24 dicembre prossimo"

