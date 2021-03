In prima fila con… “Dream and Sing” (Di venerdì 26 marzo 2021) di Monica De Santis Si terrà oggi alle ore 19 la 15° puntata del programma di Le Cronache “In prima fila con…”. Il salotto musicale che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Fecbook e sul canale Youtube del nostro giornale vedrà come ospite la maestra e direttrice del coro Dream and Sing, Argentina Napoli. Il coro, lo ricordiamo è composto dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Don Alfonso De Caro. Si tratta di giovanissimi allievi di un’età compresa fra gli 8 e i 14 anni; E’ nato nel 2009 ed è stato coordinato fin dall’inizio e lo è ancora oggi, dall’insegnante Argentina Napoli, ma si è avvalso dell’importante contributo del maestro Sergio Avallone che ha dato al coro l’impostazione di base per i primi tre/quattro anni. Dream and Sing (sogna e canta) si configura ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 26 marzo 2021) di Monica De Santis Si terrà oggi alle ore 19 la 15° puntata del programma di Le Cronache “In”. Il salotto musicale che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Fecbook e sul canale Youtube del nostro giornale vedrà come ospite la maestra e direttrice del coroand, Argentina Napoli. Il coro, lo ricordiamo è composto dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Don Alfonso De Caro. Si tratta di giovanissimi allievi di un’età compresa fra gli 8 e i 14 anni; E’ nato nel 2009 ed è stato coordinato fin dall’inizio e lo è ancora oggi, dall’insegnante Argentina Napoli, ma si è avvalso dell’importante contributo del maestro Sergio Avallone che ha dato al coro l’impostazione di base per i primi tre/quattro anni.and(sogna e canta) si configura ...

