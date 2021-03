“Il mio grande amore al GF Vip”, Zorzi torna a parlare di Oppini e svela la “sana invidia” per la fidanzata (Di giovedì 25 marzo 2021) Durante la sua prima ospitata al Maurizio Costanzo Show, Tommaso Zorzi è stato chiamato a commentare il suo rapporto con Francesco Oppini. Immancabile la domanda del padrone di casa, il giornalista Maurizio Costanzo, su ciò che lega l’opinionista dell’Isola e vincitore del GF Vip al figlio di Alba Parietti. Tommaso Zorzi torna a parlare di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 25 marzo 2021) Durante la sua prima ospitata al Maurizio Costanzo Show, Tommasoè stato chiamato a commentare il suo rapporto con Francesco. Immancabile la domanda del padrone di casa, il giornalista Maurizio Costanzo, su ciò che lega l’opinionista dell’Isola e vincitore del GF Vip al figlio di Alba Parietti. Tommasodi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

guerini_lorenzo : #Gibuti svolge ruolo fondamentale per la stabilità del Corno d’Africa. Promotore di dialogo e cooperazione tra i Pa… - ferrazza : Oggi è la festa del papà. Un pensiero a chi non può più chiamare nessuno. E un grande abbraccio al mio che sta da s… - borghi_claudio : @AntonioTalia @GiancaGuarin @carlo_canepa @giovannizagni @frankeyboard68 @CgaMaths @PagellaPolitica Non mi pare un… - giointheclouds : RT @inChesterarms: Comunque oggi il mio pensiero va a Vittoria Lucia Ferragni e a quando da grande scoprirà che mentre lei è nata a Milano,… - sometimeago_ : RT @Federicag2000: “Francesco Oppini è stato il mio grande amore nella casa” Le parole bellissime che ha detto?? #MaurizioCostanzoShow #tzv… -