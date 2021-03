Il medico: 'Ecco perché gli allergici più protetti dal contagio di Coronavirus' (Di giovedì 25 marzo 2021) Giorgio Walter Canonica, direttore del Centro di medicina personalizzata asma e allergologia all'Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Milano) evidenzia una delle poche buone notizie riguardanti la ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 marzo 2021) Giorgio Walter Canonica, direttore del Centro di medicina personalizzata asma e allergologia all'Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Milano) evidenzia una delle poche buone notizie riguardanti la ...

Advertising

Lux97335459 : RT @radiopopmilano: ??25 marzo?? ??Centenari e ultranovantenni senza vaccino: abbiamo ricevuto decine di segnalazioni ??Un medico e due inferm… - RiccardaCor : RT @RogerAthom: Comunque volevo dire a Bassetti che non sono un medico e se mi ammalo mi curo come cazzo mi pare e della sua opinione me ne… - Etruria72 : RT @radiopopmilano: ??25 marzo?? ??Centenari e ultranovantenni senza vaccino: abbiamo ricevuto decine di segnalazioni ??Un medico e due inferm… - kiara86769608 : RT @radiopopmilano: ??25 marzo?? ??Centenari e ultranovantenni senza vaccino: abbiamo ricevuto decine di segnalazioni ??Un medico e due inferm… - Leleprox : RT @radiopopmilano: ??25 marzo?? ??Centenari e ultranovantenni senza vaccino: abbiamo ricevuto decine di segnalazioni ??Un medico e due inferm… -