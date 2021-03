golf | Harding prova a concedere il bis

CatelliRossella : Kenya Classic: van Tonder leader, Harding ora è secondo - ANSA Golf - - DanieleRaponi : #SavannahClassic #golf 1 ???? #VanTonder -13 2 ???? #Harding -12 2 ?????????????? #Drysdale -12 34 ???? #Scalise -6 49 ????… - sportface2016 : #Golf, #KenyaSavannahClassic 2021: #Harding nel gruppo di testa, #Bertasio 26° dopo il primo round - DanieleRaponi : #MagicalKenyaOpen #golf 1 ???? #Harding -21 vince il torneo ?? 2 ???? #Kitayama -19 2 ?????????????? #Syme -17 12 ???? #Migliozzi… - OA_Sport : Golf: in Kenya vince Justin Harding, alla sua seconda gioia sull'European Tour. Bertasio e Migliozzi migliori itali… -

Ultime Notizie dalla rete : golf Harding

Quotidiano.net

Dopo aver vinto la scorsa settimana il Magical Kenya Openpotrà così provare a ottenere la seconda vittoria consecutiva, nel Savannah Classic, sul European Tour in Kenya. Sul percorso del ...Il giocatore lombardo con - 4 è il migliore degli italiani e, in una classifica molto corta, è a soli tre colpi dal quartetto al comando Justin, Joost Luiten, Clément Sordet e Alejandro ...Il sudafricano Justin Harding continua a dominare il tour europeo del golf in Kenya. Dopo aver trionfato a Nairobi la settimana scorsa infatti, il trentacinquenne si presenterà domani ampiamente in te ...Justin Harding torna in vetta al Kenya Savannah Classic di golf e, a pochi giorni dalla prima punta la seconda vittoria consecutiva a Nairobi. (ANSA) ...