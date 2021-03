Florenzi: «Ci hanno messo in difficoltà. Ma l’Italia è forte» (Di venerdì 26 marzo 2021) Alessandro Florenzi, esterno dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro l’Irlanda del Nord: le sue dichiarazioni Alessandro Florenzi, esterno dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro l’Irlanda del Nord. PRESTAZIONE – «I primi dieci minuti ci hanno attaccati alto, aggredendoci con fisicità. Abbiamo giocato molto con Pellegrini che si allargava, nella seconda frazione ci hanno messo in difficoltà. Non avevamo più la giocata su Pellegrini che era sempre libero. Poi hanno spinto, c’è anche l’avversario. Siamo una squadra forte». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Alessandro, esterno del, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro l’Irlanda del Nord: le sue dichiarazioni Alessandro, esterno del, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro l’Irlanda del Nord. PRESTAZIONE – «I primi dieci minuti ciattaccati alto, aggredendoci con fisicità. Abbiamo giocato molto con Pellegrini che si allargava, nella seconda frazione ciin. Non avevamo più la giocata su Pellegrini che era sempre libero. Poispinto, c’è anche l’avversario. Siamo una squadra». Leggi su Calcionews24.com

