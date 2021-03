Esclusivo | Di Tacchio | “La serie A passa per l’Arechi”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 25 marzo 2021) SALERNO – Francesco Diè il simbolo della Salernitana. Il capitano granata incarna perfettamente lo spirito della squadra di Fabrizio Castori, indomabile, tenace e grintosa come, appunto, il centrocampista brindisino. Di, a pochi giorni dal mini torneo che deciderà le sorti della Salernitana, ha fatto il punto della situazione sul presente ma anche buttando un occhio al futuro, nell’intervista rilasciata in esclusiva a “Le Cronache”. Allora Francesco, che effetto fa essere ad un solo punto dalla promozione inA ad un mese dal termine del campionato? “Sicuramente bello, abbiamo lavorato duramente per essere nelle zone alte ma il dispiacere più grande in questo momento è non avere accanto a noi i nostri tifosi. In questa fase importantissima la tifoseria avrebbe potuto darci una spinta in più, finora siamo stati ...