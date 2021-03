Diritti tv Serie A, c’è l’accordo con CBS Sports per le partite negli Stati Uniti (Di giovedì 25 marzo 2021) CBS Sports e Lega Serie A annunciano l’accordo per la trasmissione multipiattaforma in esclusiva negli Stati Uniti del campionato di Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana per i prossimi tre anni. Paramount+, il servizio streaming in abbonamento di ViacomCBS, offrirà ai propri utenti più di 400 partite in diretta ogni stagione fino al 2024, con tutte le 380 partite di Serie A, almeno 25 di Coppa Italia e la sfida di Supercoppa Italiana. Una selezione di gare sarà inoltre trasmessa sui canali lineari di CBS Sports. “Siamo molto soddisfatti per aver assegnato i Diritti audiovisivi delle nostre competizioni, per il triennio 21/24, a una major come CBS Broadcasting – ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 25 marzo 2021) CBSe LegaA annuncianoper la trasmissione multipiattaforma in esclusivadel campionato diA, della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana per i prossimi tre anni. Paramount+, il servizio streaming in abbonamento di ViacomCBS, offrirà ai propri utenti più di 400in diretta ogni stagione fino al 2024, con tutte le 380diA, almeno 25 di Coppa Italia e la sfida di Supercoppa Italiana. Una selezione di gare sarà inoltre trasmessa sui canali lineari di CBS. “Siamo molto soddisfatti per aver assegnato iaudiovisivi delle nostre competizioni, per il triennio 21/24, a una major come CBS Broadcasting – ha ...

