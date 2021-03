Cortometraggi al via “Uno Sguardo Raro”: online il bando del contest internazionale (Di giovedì 25 marzo 2021) “Ci auguriamo che i giovani registi siano ispirati dal nostro evento ad esplorare la comunita’ dei rari e di chi convive con una disabilità per contribuire a creare una societa’ piu’ aperta ed inclusiva” afferma Claudia Crisafio, attrice, autrice e co-fondatrice di ‘Uno Sguardo Raro’ insieme a Serena Bartezzati. ‘Uno Sguardo Raro – The rare disease international film festival’, e’ il primo e unico Festival cinematografico sul tema delle malattie rare a livello europeo. L’evento ha l’obiettivo di selezionare e promuovere le migliori opere che raccontano storie di persone extra-ordinarie per continuare a sensibilizzare sul tema delle malattie rare, dell’inclusione sociale e della diversità. “Le differenze sono solo negli occhi di chi guarda: i bisogni, i desideri, i sogni appartengono a tutti, al di la’ delle diverse ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 marzo 2021) “Ci auguriamo che i giovani registi siano ispirati dal nostro evento ad esplorare la comunita’ dei rari e di chi convive con una disabilità per contribuire a creare una societa’ piu’ aperta ed inclusiva” afferma Claudia Crisafio, attrice, autrice e co-fondatrice di ‘Uno’ insieme a Serena Bartezzati. ‘Uno– The rare disease international film festival’, e’ il primo e unico Festival cinematografico sul tema delle malattie rare a livello europeo. L’evento ha l’obiettivo di selezionare e promuovere le migliori opere che raccontano storie di persone extra-ordinarie per continuare a sensibilizzare sul tema delle malattie rare, dell’inclusione sociale e della diversità. “Le differenze sono solo negli occhi di chi guarda: i bisogni, i desideri, i sogni appartengono a tutti, al di la’ delle diverse ...

