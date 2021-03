Code al pronto soccorso di Torrette, attesa infinita per una coppia positiva al Covid: 5 ore in ambulanza (Di giovedì 25 marzo 2021) ANCONA - Fino a 5 ore di attesa al pronto soccorso per scaricare pazienti infettati dal virus . A Torrette i malati di Covid continuano ad essere curati direttamente a bordo delle ambulanze in coda ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 25 marzo 2021) ANCONA - Fino a 5 ore dialper scaricare pazienti infettati dal virus . Ai malati dicontinuano ad essere curati direttamente a bordo delle ambulanze in coda ...

Advertising

AssiElena : Questa notizia oggi al TG5 è stata data cosi: 'code di ambulanze davanti agli ospedali in Italia' Io sono davanti a… - MinutiV : @NicolaMorra63 @Renzoseccia Anche lui un eroe a tutela ed esempio per i cittadini D'ora in avanti niente prenotazio… - lucainge_tweet : Tutto pronto per il Tiramisuday tra gare e collegamenti dal mondo - lucainge_tweet : Vini lombardi: sovraproduzione nel 2020 Pronto il piano della Regione per cantine e ristoranti - DiegoMinonzio : RT @laprovinciadico: Code in pronto soccorso Ospedali sotto pressione e altri cinque decessi -