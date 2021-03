Bertoni: «Con Maradona litigavamo a Napoli per le punizioni. Una volta si arrabbiò» (Di giovedì 25 marzo 2021) La palla passa di mano. Prima Bertoni, poi Maradona. Poi Bertoni si aggiusta il pallone. Ma Maradona lo spostò un po’. Ma alla Bertoni, quasi senza rincorsa, parte Bertoni. Palla a giro sopra la barriera, gol. Maradona abbraccia Bertoni, tornati a centrocampo, abbracciandosi, Diego gli sussurra: “Questa è l’ultima volta che mi fai questo”. Stagione 1984/85, Napoli-Arezzo 4-1, Coppa Italia. C’è stato un tempo in cui Maradona doveva divedersi le punizioni con un altro, senza che fosse considerato un sacrilegio. Avevano un patto, lui e Bertoni: da destra le tirava Maradona, da sinistra Bertoni. Quella punizione contro l’Arezzo era in ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 marzo 2021) La palla passa di mano. Prima, poi. Poisi aggiusta il pallone. Malo spostò un po’. Ma alla, quasi senza rincorsa, parte. Palla a giro sopra la barriera, gol.abbraccia, tornati a centrocampo, abbracciandosi, Diego gli sussurra: “Questa è l’ultimache mi fai questo”. Stagione 1984/85,-Arezzo 4-1, Coppa Italia. C’è stato un tempo in cuidoveva divedersi lecon un altro, senza che fosse considerato un sacrilegio. Avevano un patto, lui e: da destra le tirava, da sinistra. Quella punizione contro l’Arezzo era in ...

