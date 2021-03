Benedetta Rossi, l’indiscrezione bomba: grande passo per la food blogger (Di giovedì 25 marzo 2021) Per la cuoca più amata dagli italiani, Benedetta Rossi, sembrerebbe in partenza un nuovissimo progetto, questa volta in streaming. Ecco le ultime indiscrezioni. Nuovi progetti per Benedetta Rossi? Lei è una delle cuoche più amate del piccolo schermo. Negli ultimi tempi è diventata una vera e propria star social, senza dimenticare le vette delle classifiche scalate con i suoi libri di cucina. Stiamo parlando chiaramente di Benedetta Rossi, amatissima cuoca dal grande pubblico. Ma Rossi e le sue ricette, potrebbero presto sbarcare anche sul colosso streaming americano Netflix. Sono soltanto indiscrezioni al momento, come riporta il Giornalettismo. Si tratterebbe di un ciclo di puntate che dovrebbero ripercorrere sulla falsa riga, il ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Per la cuoca più amata dagli italiani,, sembrerebbe in partenza un nuovissimo progetto, questa volta in streaming. Ecco le ultime indiscrezioni. Nuovi progetti per? Lei è una delle cuoche più amate del piccolo schermo. Negli ultimi tempi è diventata una vera e propria star social, senza dimenticare le vette delle classifiche scalate con i suoi libri di cucina. Stiamo parlando chiaramente di, amatissima cuoca dalpubblico. Mae le sue ricette, potrebbero presto sbarcare anche sul colosso streaming americano Netflix. Sono soltanto indiscrezioni al momento, come riporta il Giornalettismo. Si tratterebbe di un ciclo di puntate che dovrebbero ripercorrere sulla falsa riga, il ...

Advertising

MartyRockstar : La Ferragni ha perso follower ed è stata battuta da Benedetta Rossi ?????? - franca32554063 : @paola_amoruso alla ciliegia ,ci avrei messo volentieri anche la panna ,ma penso che essendo troppo morbida si sare… - Arieta_1990 : A breve su questi schermi: Non sapevo di seguire Benedetta Rossi ???? - Addictedtolife5 : @StanDayane Per i petamobili. Vogliono sostituire Benedetta Rossi con lei ?? - MadameA02 : @sebastianoVio La ricetta e non le rette? Che succede? Sono le polpette di Benedetta Rossi ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Benedetta Rossi Buon compleanno Mina: gli auguri della figlia Benedetta, Vasco Rossi, Giorgia Oggi Mina Mazzini compie 81 anni: per il compleanno della cantante, che vanta Papa Francesco tra i suoi fan, gli auguri della figlia Benedetta, Vasco Rossi e Giorgia arrivano subito. Intanto lei ha iniziato il progetto 'Italian Songbook'. La prima dedica è proprio quella della figlia: 'Buon compleanno Madre mia. Sei l'essere ...

I Ferragnez alla clinica Mangiagalli, un set per tre Ora a casa il fratello maggiore Leone li attende per un altro imperdibile album fotografico… - - > Leggi Anche Chiara Ferragni perde click, guadagna Benedetta Rossi - - > Leggi Anche Chiara ...

Come lei nessuno mai: Benedetta Rossi arriva su Netflix (e dopo questa una tv in cucina subitoooo) Cosmopolitan Buon compleanno Mina: gli auguri della figlia Benedetta, Vasco Rossi, Giorgia Oggi Mina Mazzini compie 81 anni: per il compleanno della cantante, che vanta Papa Francesco tra i suoi fan, gli auguri della figlia Benedetta, Vasco Rossi e Giorgia arrivano subito. Intanto lei ha in ...

Canzone Segreta anticipazioni: Francesca Fialdini e Raoul Bova ospiti È tutto pronto per la terza puntata di “Canzone Segreta”: Serena Rossi accoglierà in studio tanti ospiti, tra cui Francesca Fialdini e Raoul Bova.

Oggi Mina Mazzini compie 81 anni: per il compleanno della cantante, che vanta Papa Francesco tra i suoi fan, gli auguri della figlia, Vascoe Giorgia arrivano subito. Intanto lei ha iniziato il progetto 'Italian Songbook'. La prima dedica è proprio quella della figlia: 'Buon compleanno Madre mia. Sei l'essere ...Ora a casa il fratello maggiore Leone li attende per un altro imperdibile album fotografico… - - > Leggi Anche Chiara Ferragni perde click, guadagna- - > Leggi Anche Chiara ...Oggi Mina Mazzini compie 81 anni: per il compleanno della cantante, che vanta Papa Francesco tra i suoi fan, gli auguri della figlia Benedetta, Vasco Rossi e Giorgia arrivano subito. Intanto lei ha in ...È tutto pronto per la terza puntata di “Canzone Segreta”: Serena Rossi accoglierà in studio tanti ospiti, tra cui Francesca Fialdini e Raoul Bova.