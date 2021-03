(Di giovedì 25 marzo 2021) Oltre l’economia circolare. S’inaugura così, sotto il segno di un’innovazione prima di tutto di segno culturale, il sessantesimo anno di vita dellefondata nel 1961 da Orazioe oggi guidata dal figlio Vincenzo, ex presidente di Confindustria e presidente della Luiss. Il primo progetto che interpreta il cambio di passo dell’azienda (altri ne seguiranno nel corso dell’anno) è stato affidato all’sta residente a Salerno, pittore e scultore Vincenzo Vavuso, che vanta una consolidata esperienza nel campo, e consiste nel conferire valore agli scdi carta resi dalle rotative, trasformandoli in vere e proprie opere d’arte. ‘Dagli scall’arte’ diventa così un motivo distintivo delleche ...

Advertising

infoitsalute : Arti Grafiche Boccia compie 60 anni: dagli scarti all’arte - LaPresse_news : Arti Grafiche #Boccia compie 60 anni: dagli scarti all’arte - startzai : RT @ildenaro_it: #ArtiGraficheBoccia compie #60anni. Ecco l’#ultima #innovazione: dagli #scarti all’#arte, oltre l’#economiacircolare http… - ildenaro_it : #ArtiGraficheBoccia compie #60anni. Ecco l’#ultima #innovazione: dagli #scarti all’#arte, oltre l’… - CazzeggiareE : RT @ColoriMika: Collaborazione tra @mikasounds ed @EcoleEPSAA la scuola pubblica di arti grafiche a colorare #Parigi ??????? #Mika #Epssa http… -

Ultime Notizie dalla rete : Arti Grafiche

AgCult

Vincenzo Boccia, presidente della Luiss ed ex presidente di Confindustria celebra sotto il segno di un'innovazione prima di tutto di segno culturale, il sessantesimo anno di vita delle...Oltre l'economia circolare. S'inaugura cosi', sotto il segno di un'innovazione prima di tutto di segno culturale, il sessantesimo anno di vita delleBoccia fondata nel 1961 da Orazio Boccia e oggi guidata dal figlio Vincenzo, ex presidente di Confindustria e presidente della Luiss. Il primo progetto che interpreta il cambio di passo ...ROMA (ITALPRESS) – Crescono ancora i contagi da coronavirus in Italia. Il numero dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono – secondo il bollettino del Ministero della Salute – 23.696, contro i 21.26 ...Sessanta anni di vita guardando al futuro, "oltre l'Economia Circolare". E trasformando gli scarti di carta in opere d'arte. S'inaugura così, nel segno di ...