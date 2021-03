Anche Siae sperimenta gli ntf

(Di giovedì 25 marzo 2021) Concerto Foto di Free-Photos da PixabayUn percorso di gestione del diritto d’autore su architettura blockchain: lo ha intrapresocon il supporto tecnico di Algorand, per arrivare a trasformare idealmente il classico bollino che sigilla le opere protette, in un token digitale non fungibile (nft) capace di trasportare “smart contract” su registri distribuiti. È l’innovazione annunciata dalla Società italiana autori ed editori, oggi intermediario centrale per la tutela del copyright dei creativi, che un domani intende disintermediare grazie agli nft. “La roadmap è alla prima fase, ma il database che già abbiamo creato origina sul diritto e sull’autore: in futuro, chi scrive e produce musica potrà cambiare radicalmente i propri modelli di business, grazie al nuovo sistema”, prevede Matteo Fedeli, direttore della divisione musica di. Il progetto ...

Agenzia ANSA

per questo la Siae, annuncia Blandini, è pronta a condividere i suoi risultati in un'ottica di apertura: "Per arrivare a un risultato a beneficio di tutti servirà un'adozione massiva, in una completa digitalizzazione e decentralizzazione della gestione dei diritti d'autore da parte di Siae. Più efficiente di Bitcoin, Algorand è anche più democratica Algorand è la blockchain realizzata ...