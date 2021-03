Abusivismo | tornano in azione le ruspe inviate dalla Procura | demolite tre ville-vacanze in due giorni

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –ina Sessa Aurunca, dove sono partite le attività di demolizione, ordinatedi Santa Maria Capua Vertere, di unatta dichiarata abusiva con sentenza passata in giudicato; l’immobile è situato nella frPiedimonte di Sessa, a cinquecento metri dal mare. Duefa, erano state abbattute altre duette abusive nel vicino comune di Cellole, sempre a poca distanzacosta. In entrambe le situazioni, si tratta di manufatti realizzati per la stagione estiva, in aree prive di servizi fognari e dove sussiste un vincolo di assoluta inedificabilità. Dopo la demolizione, l’ufficio giudiziario attiverà la procedura per il recupero delle spese dai ...