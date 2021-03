2020, l’anno dei pagamenti elettronici… e dei contanti. I numeri sorprendenti (Di giovedì 25 marzo 2021) Il 2020 è stato senza dubbio l’anno della svolta per i pagamenti elettronici. Ce lo dicono sia i numeri, sia le iniziative politiche varate per incentivarne l’uso, come il progetto Italia Cashless, sia una nuova e diffusa percezione degli strumenti di pagamento digitali, considerati sempre più come un veicolo di supporto e semplificazione. Ebbene, le recenti rilevazioni dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano confermano le impressioni maturate durante tutto lo scorso anno con qualche piccola sorpresa. In Italia, infatti, si è ridotto l’importo medio degli scontrini derivati da pagamenti elettronici (da 53,7 a 51,7 euro), ed è incrementata la frequenza dell’utilizzato di tali strumenti di pagamento, con un +4% rispetto al 2019. Il tutto a fronte di un volume totale delle ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 marzo 2021) Ilè stato senza dubbiodella svolta per ielettronici. Ce lo dicono sia i, sia le iniziative politiche varate per incentivarne l’uso, come il progetto Italia Cashless, sia una nuova e diffusa percezione degli strumenti di pagamento digitali, considerati sempre più come un veicolo di supporto e semplificazione. Ebbene, le recenti rilevazioni dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano confermano le impressioni maturate durante tutto lo scorso anno con qualche piccola sorpresa. In Italia, infatti, si è ridotto l’importo medio degli scontrini derivati daelettronici (da 53,7 a 51,7 euro), ed è incrementata la frequenza dell’utilizzato di tali strumenti di pagamento, con un +4% rispetto al 2019. Il tutto a fronte di un volume totale delle ...

