Venerato | “Sarri verrebbe a Napoli ma…”

(Di mercoledì 24 marzo 2021): “ma non è stato chiamato, l’ultimo contatto tra ile l’entourage di Fonseca risale a venerdì” Ciro, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole sul, su, Fonseca ed altro. SULLA RIPRESA DEL“Ripresa del? Gattuso sa che non è colpa sua. Ha dovuto fare a meno di 12 giocatori per due mesi. Oggi, gli stessi che dicono che ildeve avere dei rimpianti, sono gli stessi che hanno detto a Giuntoli di aver fatto un mercato mediocre. Ilha un’ottima rosa, non pari ad Inter e Juventus. Poi c’è ...

Ultime Notizie dalla rete : Venerato Sarri

Ciroesperto di calciomercato della Rai ha parlato dial Napoli e del rapporto con De Laurentiisè intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli; questo il suo intervento: ' Il Napoli non ha ... Sucalma piatta, non ci sono novità. Il Napoli non hai richiamato il tecnico dopo aver dato ...Al momento c'è calma piatta, il Napoli non lo ha mai contattato di recente nonostante la sua apertura. De Laurentiis non ha contattato ancora Sarri perché è presto e perché magari non ritiene adatto O ...Sulla Roma. “La Roma ha grandi giocatori e tanti giovani e come qualità andrebbe a nozze C’è Sarri, anche se su di lui c’è anche la Roma in maniera molto decisa“. Quest’oggi Carlo Laudisa ha rilasciat ...