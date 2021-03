USA | ordini beni durevoli in calo a febbraio

(Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Si arresta la crescita degli ordinativi diamericani a. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), glihanno evidenziato un decremento dell’1,1% su base mensile dopo il +3,5% del mese precedente (dato rivisto da +3,4%) e rispetto alle stime degli analisti (+0,8%). Il dato “core”, ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, risulta indello 0,9% rispetto al +1,6% del mese precedente (rivisto da +1,4%) ed al +0,6% del consensus. Se si esclude il settore della difesa, gli ordinativi hanno visto una diminuzione dello 0,8% dopo il +0,6% precedente (dato rivisto da +0,5%).

