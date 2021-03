Ufficiale: Diego Moreno rinnova con l’Osasuna fino al 2023 (Di mercoledì 24 marzo 2021) l’Osasuna ha comunicato sui propri account ufficiali il prolungamento di contratto di Diego Moreno, laterale destro classe 2001, fino al giugno 2023 con opzione per un ulteriore prolungamento biennale. Foto: Twitter Osasuna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 marzo 2021)ha comunicato sui propri account ufficiali il prolungamento di contratto di, laterale destro classe 2001,al giugnocon opzione per un ulteriore prolungamento biennale. Foto: Twitter Osasuna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

