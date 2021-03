Roma: Taverna a Zingaretti, 'Raggi minaccia? Sì, per criminalità' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Virginia Raggi ha lavorato anima e corpo in questi anni per ribaltare un sistema di malaffare che si era infiltrato a più livelli, anche nell'amministrazione di Roma. La sua lotta contro la criminalità organizzata e contro chi ha di fatto ostacolato lo sviluppo della Capitale per interessi spesso illeciti le è valsa addirittura l'assegnazione della scorta. Non riesco quindi assolutamente ad accettare che si possa pensare alla ricandidatura della sindaca come una "minaccia" e credo che Nicola Zingaretti non abbia ben valutato l'uso di questa parola associata a Virginia Raggi". Così la vicepresidente del Senato Paola Taverna, che accompagna il suo post con una foto che la ritrae con la sindaca di Roma e con ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021), 24 mar. (Adnkronos) - "Virginiaha lavorato anima e corpo in questi anni per ribaltare un sistema di malaffare che si era infiltrato a più livelli, anche nell'amministrazione di. La sua lotta contro laorganizzata e contro chi ha di fatto ostacolato lo sviluppo della Capitale per interessi spesso illeciti le è valsa addirittura l'assegnazione della scorta. Non riesco quindi assolutamente ad accettare che si possa pensare alla ricandidatura della sindaca come una "" e credo che Nicolanon abbia ben valutato l'uso di questa parola associata a Virginia". Così la vicepresidente del Senato Paola, che accompagna il suo post con una foto che la ritrae con la sindaca die con ...

