Pd: Marcucci, 'non lascio gruppo nè il partito' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Non ho intenzione di lasciare il gruppo nè di lasciare il partito. Non chiedo ruoli per me. Svolgere il compito di presidente del gruppo comporta grandi onori ma anche oneri, ti limita la libertà e questo l'ho sofferto in qualche passaggio, ogni tanto qualcosa mi è scappato ma sempre con spirto costruttivo. Ora riacquisto libertà di svolgere un ruolo politico nel Pd". Così Andrea Marcucci in conferenza stampa al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Non ho intenzione di lasciare ilnè di lasciare il. Non chiedo ruoli per me. Svolgere il compito di presidente delcomporta grandi onori ma anche oneri, ti limita la libertà e questo l'ho sofferto in qualche passaggio, ogni tanto qualcosa mi è scappato ma sempre con spirto costruttivo. Ora riacquisto libertà di svolgere un ruolo politico nel Pd". Così Andreain conferenza stampa al Senato.

Advertising

lucatelese : Se #Marcucci non è d’accordo con le idee di Enrico Letta non aveva che da votargli contro. Se ha votato a suo favor… - davidallegranti : Letta non sapeva come fare per congedare solo Marcucci capogruppo del Pd al Senato, quindi ha detto: mettiamo due d… - lucatelese : Il caso Marcucci: attaccato alla poltrona, con tre diversi segretari e due linee opposte. - nicolasalvi6 : @Lucrezi97533276 Boh, comunque il mio giudizio non è negativo sulla Malpezzi (che comunque non stimo molto) ma solo… - gianny0162 : Non succederà mai più , ma stavolta sono d'accordo con #Marcucci . -