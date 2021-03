Paura a Roma: ladri d’auto investono i poliziotti, poi fuggono. Colpi di pistola in aria per fermarli (Di mercoledì 24 marzo 2021) Paura nella notte a Morena, quando i residenti hanno sentito uno sparo di pistola senza capirne la provenienza. All’1:20 di notte, precisamente in via Monasterace, una banda di ladri ha tentato il furto ad un’autovettura. Una pattuglia del commissariato di Polizia della sezione Romanina ha però intercettato subito i ladri, i quali vistisi scoperti hanno tentato di investire gli agenti. I poliziotti quindi hanno esploso un colpo di pistola, a scopo intimidatorio, ma questi non si sono intimoriti e si sono dati così alla fuga. Una volta allontanati, purtroppo gli agenti li hanno persi di vista, sul posto si è così recata la polizia scientifica per i rilievi. Per le indagini tratta il commissariato di Romanina. su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 marzo 2021)nella notte a Morena, quando i residenti hanno sentito uno sparo disenza capirne la provenienza. All’1:20 di notte, precisamente in via Monasterace, una banda diha tentato il furto ad un’autovettura. Una pattuglia del commissto di Polizia della sezionenina ha però intercettato subito i, i quali vistisi scoperti hanno tentato di investire gli agenti. Iquindi hanno esploso un colpo di, a scopo intimidatorio, ma questi non si sono intimoriti e si sono dati così alla fuga. Una volta allontanati, purtroppo gli agenti li hanno persi di vista, sul posto si è così recata la polizia scientifica per i rilievi. Per le indagini tratta il commissto dinina. su ...

