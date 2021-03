Nuovi problemi causati incendio OVH, digital-forum nuovamente offline (Di mercoledì 24 marzo 2021) UPDATE by Simone Rossi (24.03.2021 delle 16:09 ) Ercolino scrive:Comunico che SBG4 è stato rialimentato e anche la rete è stata rialimentata. I due Switch di rete dove è collegato il nostro server sono attivi, ora dobbiamo solo aspettare che inizino a riavviare i server e poi dovremmo fare alcune verifiche prima di ripartire ;) UPDATE by Simone Rossi (24.03.2021 delle 14:55 ) Vianello 85 scrive:SBG4: Stiamo riavviando il DC. Inoltre, abbiamo iniziato a spostare i server da SBG1 61AD / 62AD UPDATE by Simone... Leggi su digital-news (Di mercoledì 24 marzo 2021) UPDATE by Simone Rossi (24.03.2021 delle 16:09 ) Ercolino scrive:Comunico che SBG4 è stato rialimentato e anche la rete è stata rialimentata. I due Switch di rete dove è collegato il nostro server sono attivi, ora dobbiamo solo aspettare che inizino a riavviare i server e poi dovremmo fare alcune verifiche prima di ripartire ;) UPDATE by Simone Rossi (24.03.2021 delle 14:55 ) Vianello 85 scrive:SBG4: Stiamo riavviando il DC. Inoltre, abbiamo iniziato a spostare i server da SBG1 61AD / 62AD UPDATE by Simone...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi problemi One Express vince la sfida della Brexit BOLOGNA - Che l' impatto della Brexit potesse creare problemi era quasi scontato, ma le immagini delle file di camion al confine tra Francia e ...di un modello gestionale avanzato delinea nuovi scenari ...

Gratta e Vinci, attenti alla truffa: l'unico modo per riconoscere quelli vincenti ... infatti, dall'altro canto è risaputo che possono aiutare a risolvere un bel po' di problemi. ... si sarebbero fatti aiutare da familiari, amici, ma anche ex mogli e nuovi compagni delle ex. Gioco d'...

Roma, nuovi problemi per Zaniolo: denuncia i paparazzi ai Carabinieri Calcio News 24 Vaccini over 80 e volontari, una raffica di accuse contro la Regione Una vera e propria raffica di accuse è quella che sta piovendo in queste ore sulla Regione Toscana per quanto riguarda la questione dei vaccini, in particolare quelli da somministrare agli over 80. “N ...

Recensione Realme 8 Pro: AMOLED e 108 MP ad un prezzone La nostra recensione completa di Realme 8 Pro, smartphone dal rapporto qualità prezzo eccelso, con fotocamera da 108 MP e schermo AMOLED.

