Non solo Gabriella Pession in Station 19, un volto di Grey’s Anatomy interpreterà un personaggio diverso (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’ottavo episodio di questa stagione vedrà come guest star Gabriella Pession in Station 19: l’attrice italiana sarà nello spin-off di Grey’s Anatomy per interpretare una vecchia fiamma di Carina DeLuca (Stefania Spampinato), nell’episodio intitolato Make No Mistake, He’s Mine in onda il 25 marzo su ABC negli Stati Uniti. Attenzione Spoiler! Un piccolo ruolo per Gabriella Pession in Station 19, che per ora è stata annunciata come guest star solo nell’ottavo episodio: probabilmente ritroverà Carina DeLuca in conseguenza della morte improvvisa del fratello Andrew (Giacomo Gianniotti), ma chissà quale conseguenza potrà avere il suo ingresso in scena sulla relazione della ginecologa con Maya (Danielle Savre). L’arrivo di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’ottavo episodio di questa stagione vedrà come guest starin19: l’attrice italiana sarà nello spin-off diper interpretare una vecchia fiamma di Carina DeLuca (Stefania Spampinato), nell’episodio intitolato Make No Mistake, He’s Mine in onda il 25 marzo su ABC negli Stati Uniti. Attenzione Spoiler! Un piccolo ruolo perin19, che per ora è stata annunciata come guest starnell’ottavo episodio: probabilmente ritroverà Carina DeLuca in conseguenza della morte improvvisa del fratello Andrew (Giacomo Gianniotti), ma chissà quale conseguenza potrà avere il suo ingresso in scena sulla relazione della ginecologa con Maya (Danielle Savre). L’arrivo di ...

