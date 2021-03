Nintendo Switch e IIDEA insieme per dare voce agli studi di sviluppo indie italiani (Di mercoledì 24 marzo 2021) Attraverso un comunicato stampa, Nintendo, in collaborazione con IIDEA, ha scelto di dar voce agli sviluppatori indipendenti di videogiochi che si sono fatti portavoce del patrimonio italiano attraverso i loro titoli, con un appuntamento interamente dedicato a loro. Una tavola rotonda digitale che ha dato spazio ad alcuni degli studi più rilevanti del panorama italiano, che hanno raccontato le loro storie e la loro esperienza di lavoro con la console Nintendo Switch, così come le sfide quotidiane che riserva questo settore, un vero sogno per tantissimi giovani. A fare gli onori di casa, il giornalista Lorenzo Fantoni, che ha poi passato la parola a Elisa Farinetti di Broken Arms Games, a Emmanuele Tornusciolo di Italo Games, a Pietro Polsinelli di Open ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 marzo 2021) Attraverso un comunicato stampa,, in collaborazione con, ha scelto di darsviluppatori indipendenti di videogiochi che si sono fatti portadel patrimonio italiano attraverso i loro titoli, con un appuntamento interamente dedicato a loro. Una tavola rotonda digitale che ha dato spazio ad alcuni deglipiù rilevanti del panorama italiano, che hanno raccontato le loro storie e la loro esperienza di lavoro con la console, così come le sfide quotidiane che riserva questo settore, un vero sogno per tantissimi giovani. A fare gli onori di casa, il giornalista Lorenzo Fantoni, che ha poi passato la parola a Elisa Farinetti di Broken Arms Games, a Emmanuele Tornusciolo di Italo Games, a Pietro Polsinelli di Open ...

X Indie Developers: i dettagli della conferenza indie italiana Durante questa tavola rotonda digitale sono stati mostrati, dagli sviluppatori ospiti della conferenza, alcuni titoli per Nintendo Switch che raccontano la cultura e il territorio italiani : dai ...

Nintendo Switch: brevetto mostra nuovi Joy-Con, addio drifting? Tom's Hardware Italia Monster Hunter Rise: la patch del day one è disponibile, ecco cosa contiene Capcom e Nintendo hanno confermato che la patch 1.1.1 di Monster Hunter Rise è già disponibile. L'aggiornamento, appositamente pensato per un lancio in ...

