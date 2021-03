Nazionale | Mancini | “Contro l’Irlanda del Nord la partita più delicata”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) “Sarà lapiù, la prima del gruppo che viene dopo tanti mesi. Delle tre che affronteremo è la squadra più insidiosa. Irlanda deltipicamente britannica, bravi nel contrattacco. Dovremo non prendere rischi, ci saranno spazi ridotti soprattutto all’inizio. Come fisicità sono anglosassoni, ma il loro gioco è un po’ diverso, è una squadra che difende molto bene, non concede molti spazi, è molto brava neipiedi. Però nelle qualità fisiche e tecniche c’è questo”. Presenta così Robertola sfida che vedrà laimpegnatadela Parma nellainaugurale delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022. In attacco ballottaggio aperto tra Belotti e Immobile: ...

Roberto, commissario tecnico della, ha parlato alla vigilia della gara contro l'Irlanda del Nord. Le sue ......rossonera di Tonali è stata però finora in chiaroscuro e forse questo è anche uno dei motivi per cui troviamo Sandro Tonali in Under 21 piuttosto che con lamaggiore di Roberto, ...“Sarà la partita più delicata, la prima del gruppo che viene dopo tanti mesi. Delle tre che affronteremo è la squadra più insidiosa. Irlanda del Nord tipicamente britannica, bravi nel contrattacco. Do ...Roberto Mancini in conferenza stampa prima della sfida all'Irlanda del Nord: "Kean? Un affaticamento dovuto al Covid".