Missione anti-Covid | Curcio | vaccinare per fasce d’età “L’unico criterio deve essere questo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 marzo 2021) “E’ necessario maggiore coordinamento con le Regioni. Bisogna tornare alle”. Ad affermarlo è Fabrizio, capo Dipartimento della Protezione civile, in un’intervista rilasciata al Corriere, in virtù di quel peggioramento cui alcune regioni sono andate incontro proprio perché “hanno usato criteri differenti tra loro eha generato disomogeneità sul territorio”. Disomogeneità che, tuttavia – secondo– “presto saranno superate”. Nel suo officio sito nella sede centrale della protezione civile, il capo Dipartimento parla per la pria volta della, certamente una delle più impegnative. ...