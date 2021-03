LIVE Oxyclean Brugge-De Panne 2021 in DIRETTA | prova a partire Davide Martinelli!

Leggi su oasport

30 chilometri all'arrivo. Nel gruppo hato a sganciarsi l'italianoMartinelli (Astana) insieme ad un uomo della Movistar. 16.01 Finisce il tratto di De Moeren. Non si sono verificate le condizioni per fare selezione. A questo punto si va verso un volatone di gruppo. 16.00 Adesso è la Qhubeka-ASSOS di Giacomo Nizzolo ad imporre l'andatura! 15.59 Non pare che ci siano le condizioni per fare una scrematura. Il vento non tira forte come nel precedente passaggio. 15.58 Gli uomini della Lotto Soudalno a fare un forcing! Anche il nostro Stefano Oldani protagonista. 15.57 Comincia la dritta di De Moeren, lunga quattro chilometri. Vedremo se si ...