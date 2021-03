La stagione dello yogurt: fresco, salutare e con tanti fermenti (Di giovedì 25 marzo 2021) Sia pure con qualche incertezza (la settimana scorsa qui al nord siamo passati in 24 ore dai 25 ai 10 gradi di massima) la stagione va avanti e aumenta la voglia di yogurt, un alimento fresco e salutare. Contiene una discreta quantità di proteine, è povero di zuccheri e grassi, ricco di calcio e di fermenti lattici vivi (per legge solo Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus; se sono stati utilizzati altri fermenti occorre avvalersi di denominazioni diverse). Al supermercato ce … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 25 marzo 2021) Sia pure con qualche incertezza (la settimana scorsa qui al nord siamo passati in 24 ore dai 25 ai 10 gradi di massima) lava avanti e aumenta la voglia di, un alimento. Contiene una discreta quantità di proteine, è povero di zuccheri e grassi, ricco di calcio e dilattici vivi (per legge solo Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus; se sono stati utilizzati altrioccorre avvalersi di denominazioni diverse). Al supermercato ce … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

_IlBoris : @dello__98 @Maicuntent1986 Vero, ma intendevo che nonostante si cerchi di far passare come consuetudine che segni p… - _IlBoris : @dello__98 @Maicuntent1986 Ha preso 5-6 legni, è un'anomalia statistica che abbia solo 2 gol in stagione... - milanecon : @dello__98 @Maicuntent1986 E' sfigatissimo, se per sbaglio la smette di prendere il palo ne fa 8-9 a stagione in scioltezza - dello__98 : @Maicuntent1986 pazzesco che questo non metta + di dieci goal a stagione con facilità. Calcia la palla in maniera perfetta - pizzigo : Il 2002 dello Sporting, Nuno Mendes, parte titolare nel Portogallo contro l’Azerbaijan. Meritato premio per una gra… -