La rabbia di un esercente | ' Che folla al bar dell' ospedale Ma è normale una cosa così?'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : rabbia esercente

corriereadriatico.it

URBINO - È rimasto a bocca aperta undella città ducale che si è portato, ieri, per motivi personali all'ospedale 'No Covid ' Santa Maria della Misericordia. 'Non avevo mai visto un assembramento di persone così rilevante - fa ..."Ho aperto a pochi giorni dal primo lockdown - racconta un- , non avendo un esercizio risalente al 2019 non ho potuto fare alcuna richiesta, spero ne tengano conto in questa nuova tornata".URBINO - È rimasto a bocca aperta un esercente della città ducale che si è portato, ieri, per motivi personali all’ospedale “No Covid” Santa Maria della Misericordia. «Non avevo mai visto un ...osceni» aggiunge un’altra utente. Rabbia che si trasforma in protesta tra gli esercenti di ‘Facciamo centro’ che oggi accenderanno le vetrine alle quali appenderanno un cartello: «Accendiamo le luci ...