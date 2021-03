"Io sarei stato zitto...". Così Peter Gomez gela Scanzi sul vaccino (Di mercoledì 24 marzo 2021) Francesca Galici Peter Gomez su La7 ha commentato la polemica sulla vaccinazione di Andrea Scanzi ma ha redarguito il suo collega sulla comunicazione Sul vaccino ricevuto da Andrea Scanzi è montata una grandissima polemica. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano si è mosso nel rispetto di quanto a lui concesso dalla Regione Toscana, partecipando alla campagna vaccinale in quanto riservista, subentrato nel momento in cui un avente diritto della lista principale ha rinunciato. Sono state tante le critiche ricevute da Scanzi, anche dal fuoco amico. Dopo le dure parole di Selvaggia Lucarelli sul suo post, anche Peter Gomez ha voluto bacchettare il suo collega. Gomez è il direttore de ilfattoquotidiano.it e sebbene non abbia ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Francesca Galicisu La7 ha commentato la polemica sulla vaccinazione di Andreama ha redarguito il suo collega sulla comunicazione Sulricevuto da Andreaè montata una grandissima polemica. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano si è mosso nel rispetto di quanto a lui concesso dalla Regione Toscana, partecipando alla campagna vaccinale in quanto riservista, subentrato nel momento in cui un avente diritto della lista principale ha rinunciato. Sono state tante le critiche ricevute da, anche dal fuoco amico. Dopo le dure parole di Selvaggia Lucarelli sul suo post, ancheha voluto bacchettare il suo collega.è il direttore de ilfattoquotidiano.it e sebbene non abbia ...

