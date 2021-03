Il Papa taglia gli stipendi a cardinali e religiosi in Vaticano

(Di mercoledì 24 marzo 2021) La crisi conseguente all'epidemia pesa anche inle cui finanze sono in difficoltà da tempo. Per questo ilha deciso il contenimento della spesa per il personale della Santa Sede e di ...

"Ritenuto di dover procedere a riguardo secondo criteri di proporzionalità e progressività" e "con la finalità di salvaguardare gli attuali posti di lavoro", ilha deciso un taglio delle ...Per questo ilha deciso il contenimento della spesa per il personale della Santa Sede e di tutti gli enti collegati alla città del Vaticano. La decisione è quella di un taglio delle retribuzioni ...Motu Proprio di Francesco «per salvaguardare i posti di lavoro» dei dipendenti laici: riduzione del 10 per cento ai porporati, dell’8 a segretari e capi dicastero e del 3 ai sacerdoti ...Papa Francesco ha ordinato un taglio del 10% dello stipendio dei cardinali, e una riduzione anche per superiori, ecclesiastici e religiosi impiegati in Vaticano, per salvare i posti di lavoro dei dipe ...